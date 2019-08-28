رامي رضوان: "بتموتوا فينا واحد ورا التاني"

28 أغسطس 2019 - 12:46 م

أكد الإعلامي رامي رضوان، أن هناك مجموعة من الشباب يقومون بالسطو على بالوعات الصرف الصحي وسرقته، معقبًا: "دول ناس معندهاش ذمة ولا ضمير ولا إنسانية".



وأضاف "رضوان"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبرفضائية "دي إم سي"، سرقة البالوعات وتركها مكشوفة يودي فى النهاية إلى كوارث.



ووجه حديثه لسارقي البالوعات: "مش عارف بتفكروا أزاي..حسبي الله ونعم الوكيل ، بتموتوا فينا واحد ورا التاني "

