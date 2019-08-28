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فنانة سورية تثير غضب المصريين بمقطع فيديو لـ أم كلثوم

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شكران مرتجي
شكران مرتجي

متابعات-علا خطاب

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ام كلثوم

شكران مرتجى

أثارت الفنانة السورية، شكران مرتجي، موجة من الغضب، بعد نشرها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" مقطع فيديو لها من كواليس برنامج ”كاش مع النجوم”، حيث ظهرت وخي تقلد كوكب الشرق، أم كلثوم، بطريقة ساخرة .

وظهرت شكران بمقطع الفيديو وهي تقوم بتقليد الفنانة الراحلة كوكب الشرق ”أم كلثوم” بطريقة كوميدية وهي تغني على خشبة المسرح،حيث ارتدت نظارة سوداء وترتدي فستان تقليدي قديم وتمسك بيدها اليمنى منديلا مثلما كانت تفعل أم كلثوم واعتادت على ذلك أثناء غنائها .

وبدأت شكران الغناء على أنغام اغنية ”بعيد عنك” حيث قامت بتحريك شفتيها على كلمات الأغنية وتمثيل بعض هذه الكلمات بحركات طريفة .

وكتبت شكران في تعليقها على الفيديو قائلة: "طبعا فن التقليد يكون أحيانا لرسم الابتسامة فتكون المبالغة بالحركات وكانت صدفة وبدون تحضير.. كل الإحترام لمحبي وفن كوكب الشرق أم كلثوم رحمها الله".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الفيديو بالعديد من التعليقات الإيجابية التي أشادت بموهبة شكران مرتجي في التقليد وروح الدعابة التي تمتلكها .

كما انتشر مقطع الفيديو بشكل سريع وعلى نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وحقق نسبة مشاهدات عالية .


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