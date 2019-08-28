  • الأربعاء 28 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:49 م
بحث متقدم
محمد نجيب

معلومات لا يعرفها المصريون عن «محمد نجيب»

جانب من اللقاء

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بهذا الأمر

عفو رئاسي عن 676 سجينا

عفو رئاسي عن بعض السجناء بمناسبة عيد القوات المسلحة

السيسي

سيف القذافي: "السيسي" هدية الله للمصريين

السعودية

السعودية.. تطور مثير في قضية "عبير"

الإعلامي رامي رضوان

رامي رضوان: "بتموتوا فينا واحد ورا التاني"

طبيبة بيطرية

طبيبة بيطرية تصدم الجميع: "الحيوانات بتحب أغاني عمرو دياب"

أرشيفية

غازات سامة وحرائق وارتفاع في الحرارة.. تحذير خطير من الأرصاد

الإعلامي عمرو أديب

أديب: لما تبقي زي سويسرا هنخليها 20 يوم إجازة فى الشهر

أبنا زنجبار

لهذه الأسباب.. صراع «بورتسودان» للخلف در

سيف القذافي: "السيسي" هدية الله للمصريين

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الجار الله: "مصر كانت بحاجة لعقلية السيسي"

#

وصف غير متوقع من سيف القذافي للشيخة "موزة"

#

رسالة قاسية من سيف القذافي لـ حمد بن جاسم

#

تدوينة مثيرة لنجل القذافي عن الوضع في ليبيا

السعودية

مصر

السيسي

سيف الاسلام

قال سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إن مصر ربنا حماها بسبب وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي تدوينة له على حسابه في تويتر كتب قائلاً: "حاولوا إسقاط مصر ومن ثم استخدامها قاعدة خلفية للهجوم على بقية الدول العربية ونشر الفوضى الخلاقة مستخدمين جماعة الإخوان ومال قطر وإعلامها لولا أن الله قيض لمصر رجلاً يقال له عبدالفتاح السيسي وقيض للعرب دولة يقال لها السعودية لتتحطم أحلامهم وتتكشف خيانتهم.. والحمد لله من قبل وبعد".

كما كتب سيف الإسلام عن تقديره لدور المملكة: "في أوج الخلاف بين ليبيا والسعودية وعندما كانت ليبيا تحت حصار جائز نتيجة قضية لوكربي بذلت السعودية كل ما بوسعها من أجل رفع الحصار حتى رفع".

وأضاف:  في 2011 عندما بدأت الأحداث ظننت أن السعودية ستكون أول من سيتدخل ضدنا مع حلف الناتو ولكنها كانت أول من طالب بتغليب لغة الحوار وحقن الدماء".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» حكم صلاة الفروض مع العشاء جمع تأخير بسبب العمل
» فنانة سورية تثير غضب المصريين بمقطع فيديو لـ أم كلثوم
» «فيس بوك» يمنع طالبا عربيا من دخول أمريكا
» شبهته بالغوريلا.. مذيعة تبكى على الهواء فى اعتذارها لزميلها
» تعرف على «عزومة» بوتين لـ«أردوغان» في محلات روسيا
» تفاصيل صادمة عن انتحار طفلة بالكويت
» الكويت.. وافد عربي يطعن ابن بلده 3 طعنات
» «الصحة السعودية»: إيقاف 11مركزًا صحيًا.. لهذه الأسباب
» إعلامية شهيرة تسب زوجها فى الملاهي وتطلب الطلاق
» تأجيل مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك
» متابع يصدم زينة بتعليق "جريء".. والأخيرة ترد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية