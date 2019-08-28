عفو رئاسي عن بعض السجناء بمناسبة عيد القوات المسلحة

28 أغسطس 2019 - 01:33 م

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2019.