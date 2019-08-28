خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بهذا الأمر

28 أغسطس 2019 - 02:03 م

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان اليوم، بحضور صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الذي نقل لسمو أمير دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – وتهنئتهما لسموه بعد تجاوزه للعارض الصحي.

وحمّل سمو أمير دولة الكويت، سموه، شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على تهنئتهما بسلامته، سائلًا المولى – عز وجل – أن يديم على المملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.