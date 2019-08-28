  • الأربعاء 28 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:05 م
بحث متقدم
فيسبوك

أول تعليق من «فيسبوك» على «الضرائب المصرية»

منتخب مصر

منتخب اليد يتأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية

أرشيفية

«القوات المسلحة» تنفي امتلاكها سلسلة «صيدليات»

ريهام سعيد

بعد التحقيق معها.. أول قرار عقابي لـ«ريهام سعيد»

مصر

صدمة في إسرائيل من لاعب مصري.. ما الذي فعله ؟

الشرطة الفرنسية

ضرب سفير دولة خليجية بواشنطن وإصابته..السبب صادم

جونسون

«جونسون» يعلق عمل البرلمان.. لهذا السبب

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين لـ"محمد رمضان": محدش بيسجد لربنا بالشفتشي

محمد نجيب

معلومات لا يعرفها المصريون عن «محمد نجيب»

جانب من اللقاء

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بهذا الأمر

إنشاء أطول وأسرع "ملاهي" في العالم بالسعودية

عرب وعالم

فيديو.. لحظات مرعبة لاصطدام عربة ملاهي بأخرى
فيديو.. لحظات مرعبة لاصطدام عربة ملاهي بأخرى

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مسن يقتحم مباراة بكأس العالم عاريًا

#

ذعر ببريطانيا لوجود أفعى "آكلة للبشر"

#

لهذا السبب البحرين تغرق طائرة مدنية

#

بالأرقام.. "صلاح" في التشكيل الأغلى فى العالم

كشفت شركة القدية للاستثمار (QIC) عن تصميم متنزه "6 فلاجز القدية" الترفيهي على مشارف مدينة الرياض السعودية.

ويعد المتنزه أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، وسيضم ألعابا ستحطم كل الأرقام القياسية.

ونشر حساب الشركة على "تويتر" مقطع فيديو حول أحد تصاميم المشروع، قائلا: "رحلة الصقر": هي تجربة مفعمة بالحماس والإثارة وتعد أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم!".

وسيمتد متنزه "6 فلاجز القدية" على مساحة تبلغ 32 هكتارا وسيضم 28 لعبة ومعلما جاذبا في مناطق المشروع الستة، وهي "مدينة التشويق" و"الينابيع الغامضة" و"مدينة البخار" و"حدائق الغسق" و"وادي الثروات" و"المعرض الكبير".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نرمين الفقي بـ«هوت شورت» أبيض على «المرجيحة»
» محكمة بريطانية تقرر حبس مهاجم ليفربول السابق
» محمد إيهاب يتوج بذهبية رفع الأثقال
» إنشاء أطول وأسرع "ملاهي" في العالم بالسعودية
» حكم صلاة الفروض مع العشاء جمع تأخير بسبب العمل
» فنانة سورية تثير غضب المصريين بمقطع فيديو لـ أم كلثوم
» «فيس بوك» يمنع طالبا عربيا من دخول أمريكا
» شبهته بالغوريلا.. مذيعة تبكى على الهواء فى اعتذارها لزميلها
» تعرف على «عزومة» بوتين لـ«أردوغان» في محلات روسيا
» تفاصيل صادمة عن انتحار طفلة بالكويت
» الكويت.. وافد عربي يطعن ابن بلده 3 طعنات

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية