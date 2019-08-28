صدمة في إسرائيل من لاعب مصري.. ما الذي فعله ؟

28 أغسطس 2019 - 04:41 م

رفض لاعب مصري، مصافحة خصمه الإسرائيلي بعد تغلب الأخير عليه في بطولة العالم للجودو.

ونشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورة اللاعب المصري محمد عبدالعال وهو يرفض مد يده للاعب الإسرائيلي ساجي موكي بعد تغلب عليه في نصف نهائيات بطولة العالم.

وعلقت الصفحة على هذا التصرف، قائلة: "ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير لم يلتزم بالروح الرياضية ورفض المصافحة، رغم أن الرياضة هي لغة التقارب بين الشعوب".

وشهدت بطولة العالم الحالية في اليابان، التي تستمر منافساتها حتى الأول من الشهر المقبل، حدثا مماثلاً أمس، عندما انسحب المصارع الجزائري، فتحي نورين، من الدور الثالث، لتفادي مواجهة منافس إسرائيلي.

وفي أولمبياد عام 2016، رفض مصارع مصري آخر وهو إسلام الشهابي، مصافحة منافسه الإسرائيلي أور ساساون، بعد نهاية نزالهما في دور الـ 32.



