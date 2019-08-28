محمد إمام يسخر من زوجته:«قصة قصيرة غريبة»

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سخرية

زوجته

محمد امام

سخر الفنان محمد إمام من زوجته بسبب تأخرها عليه، ونشر صورة لنفسه داخل سيارته عبر حسابه على Instagram وعلق عليها: " قبل مانزل مراتي قالتلي أن هي وخديجة قدامهم 5 دقايق ويكونوا جاهزين .. بقالي ساعة وربع قاعد في العربية مستنيهم !!".

ومن ناحية أخرى، ينشغل الفنان محمد إمام حاليا بتصوير مشاهده في أحدث أفلامه "لص بغداد".

فيلم "لص بغداد" يشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق. من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.


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