» محكمة بريطانية تقرر حبس مهاجم ليفربول السابق

28 أغسطس 2019 - 05:40 م

أصدرت إحدى المحاكم البريطانية قرارًا بالحبس ضد مهاجم ?ليفربول? السابق دين ساوندرز لمدة 10 أسابيع، حسبما كشفت تقارير صحفية إنجليزية .

وأشارت صحيفة ميرور أن المهاجم الويلزى تم ضبطه مخمورًا أثناء القيادة، وأقر بأنه مذنب، بعدما رفض تقديم عينة التنفس للتحليل فى مركز للشرطة أثناء توقيفه.

وصدر الحكم اليوم الأربعاء ضد اللاعب السابق البالغ 55 عاما بعدما تحركت دعوى قضائية ضده عقب توقيفه فى تشيستر يوم 10 مايو الماضى.

وبخلاف السجن فإن مهاجم ليفربول السابق سيُمنع من القيادة لمدة 30 شهرًا بعد إطلاق سراحه من السجن عقب قضاء فترة العقوبة.