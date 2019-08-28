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رسالة قاسية من جماهير مانشستر يونايتد لـ«بوجبا»

الرياضة

بوجبا
بوجبا

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مانشستر يونايتد

المصريون

بوجبا

شنت مجموعة من مشجعى مانشستر يونايتد الإنجليزى هجومًا ناريًا على الفرنسي بول بوجبا صانع ألعاب الفريق، أمام بوابة دخول اللاعبين إلى مقر تدريب الشياطين الحمر.

ويأتى هذا الهجوم على اللاعب استمرارًا للحملة التى يتعرض لها النجم الفرنسي خلال الفترة الأخيرة، حيث كتب مجهولون على أحد اللافتات المعلقة أمام بوابة مقر تدريبات مانشستر يونايتد: «بوجبا ارحل».

وتسيطر حالة من التوتر على العلاقة بين بوجبا ومشجعي مانشستر يونايتد، حيث تعرض اللاعب لهجوم عنصري من مشجعى النادى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أهدر للفريق ركلة جزاء أمام وولفرهامبتون في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتتضمن اللافتة المعلقة على بوابة مقر تدريبات مانشستر يونايتد، إخطار للمشجعين بأن اللاعبين غير مسموح لهم بالتوقف بسيارتهم على الطريق من أجل التصوير مع المعجبين للحفاظ على سلامة الجميع.

جدير بالذكر أن الفرنسى بول بوجبا أعرب عن رغبته فى الانتقال إلى صفوف ريال مدريد واللعب تحت قيادة الفرنسى زين الدين زيدان.

 


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