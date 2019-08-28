من «تركي» لـ«بن سلمان».. «الانفصال هو الحل»

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محمد بن سلمان

رسالة

تركي الحمد

بعث الكاتب السعودي تركي الحمد برسالة مثيرة إلى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، حول جنوب اليمن.

وقال تركي الحمد: "سيدي سمو الأمير محمد بن سلمان، سمو الشيخ محمد بن زايد، طالت المسألة أم قصرت، دولة الجنوب العربي هي أكبر حل لمأساة جنوب الجزيرة".

وتابع بأن "الجنوب العربي لا ينتمي لليمن، هكذا ببساطة".

وأثارت رسالة الحمد جدلا واسعا، لا سيما أنها تأتي تزامنا مع معارك عدن وشبوة وأبين، بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية، ضد القوات الانفصالية الأخرى التي تحظى بدعم إماراتي، في الوقت الذي طالب فيه عدد من السياسيين الإماراتيين بضرورة إعلان الجنوب دولة منفصلة عن شمال اليمن.

وكانت الرياض وأبو ظبي أصدرتا قبل يومين بيانا مشتركا، أكدتا فيه على عمق العلاقات بين البلدين، وعدم وجود خلافات في الرؤى حول الأزمة اليمنية.


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