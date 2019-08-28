  • الأربعاء 28 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:40 م
بحث متقدم
الفنانة الراحلة أمينة رشيد مع الفنان مصطفى شعبان

أسرة فنانة شهيرة تتلقى رسالة مكتوبة من ملك عربي

الزمالك والمقاصة

بث مباشر.. مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

بن سلمان

من «تركي» لـ«بن سلمان».. «الانفصال هو الحل»

الملك سلمان

للعدالة الناجزة.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

فيسبوك

أول تعليق من «فيسبوك» على «الضرائب المصرية»

منتخب مصر

منتخب اليد يتأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية

أرشيفية

«القوات المسلحة» تنفي امتلاكها سلسلة «صيدليات»

ريهام سعيد

بعد التحقيق معها.. أول قرار عقابي لـ«ريهام سعيد»

مصر

صدمة في إسرائيل من لاعب مصري.. ما الذي فعله ؟

الشرطة الفرنسية

ضرب سفير دولة خليجية بواشنطن وإصابته..السبب صادم

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الرياضة

دورى ابطال اوروبا
دورى ابطال اوروبا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

قرعة قوية لتحديد المتأهلين لمجموعات دوري أبطال أوروبا

#

موعد سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

#

تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

#

تصريح صادم من «كلوب» عن مباراة ليفربول وبورتو

دوري أبطال أوروبا

قرعة

موعد

المصريون

تقام في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة غدًا الخميس، قرعة دور المجموعات من أمجد الكؤوس الأوروبية دوري أبطال أوروبا، في إمارة موناكو الفرنسية وسط ترقب من جماهير كرة القدم حول العالم، على أن تنقل مباشرة على قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التصنيف الأول للفرق التي ستكون على رأس كل مجموعة ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وزينيت سان بطرسبورج.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر على أن تكون الجولة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «أوناجم» و«السعيد» يقودان هجوم الزمالك أمام المقاصة
» محافظ المنيا يحٌيل مسؤولي المواقف بـ6 مراكز للتحقيق
» انتحار شاب بالبساتين دون شبهة جنائية
» تشكيل هجومي للمقاصة أمام الزمالك
» كويتي تحرش بفتاة وأمها ثم دهس شقيقها
» مفاجأة.. «إبراهيموفيتش» يرغب في العودة لهذا النادي
» موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
» رسالة قاسية من جماهير مانشستر يونايتد لـ«بوجبا»
» نرمين الفقي بـ«هوت شورت» أبيض على «المرجيحة»
» محكمة بريطانية تقرر حبس مهاجم ليفربول السابق
» محمد إيهاب يتوج بذهبية رفع الأثقال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:59 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية