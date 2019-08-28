» موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

28 أغسطس 2019 - 06:27 م

تقام في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة غدًا الخميس، قرعة دور المجموعات من أمجد الكؤوس الأوروبية دوري أبطال أوروبا، في إمارة موناكو الفرنسية وسط ترقب من جماهير كرة القدم حول العالم، على أن تنقل مباشرة على قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التصنيف الأول للفرق التي ستكون على رأس كل مجموعة ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وزينيت سان بطرسبورج.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر على أن تكون الجولة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر.