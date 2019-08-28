» مفاجأة.. «إبراهيموفيتش» يرغب في العودة لهذا النادي

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مانشستر يونايتد

المصريون

إبراهيموفيتش

أبدى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، اليوم الأربعاء، استعداده للعودة من جديد لناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حينما ينتهي عقده في نوفمبر المقبل.

وسجل إبراهيموفيتش صاحب الـ37 عامًا 46 هدفًا في 49 مباراة لعبها منذ انضمامه إلى الفريق المنافس في الدوري الأمريكي في مارس عام 2018.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أستطيع اللعب بسهولة في الدوري الإنجليزي، لذلك إذا أرادني مانشستر يونايتد، سأكون موجودًا".

وسجل اللاعب السويدي 28 هدفًا في أول موسم له مع مانشستر يونايتد في 2016 - 2017، قبل أن يعاني من إصابة في الركبة، ليرحل عن الفريق بعد أن تم فسخ عقده لمدة عامين مع الفريق باتفاق مشترك بين الجانبين، للسماح له بالانتقال إلى الولايات المتحدة.

وفي حالة انضمامه إلى مانشستر يونايتد، فإنه لن يتم السماح له بالمشاركة مع الفريق حتى يناير المقبل، حينما يتم فتح فترة الانتقالات الشتوية القادمة في إنجلترا.


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