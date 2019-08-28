  • الأربعاء 28 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:40 م
بحث متقدم
الفنانة الراحلة أمينة رشيد مع الفنان مصطفى شعبان

أسرة فنانة شهيرة تتلقى رسالة مكتوبة من ملك عربي

الزمالك والمقاصة

بث مباشر.. مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

بن سلمان

من «تركي» لـ«بن سلمان».. «الانفصال هو الحل»

الملك سلمان

للعدالة الناجزة.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

فيسبوك

أول تعليق من «فيسبوك» على «الضرائب المصرية»

منتخب مصر

منتخب اليد يتأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية

أرشيفية

«القوات المسلحة» تنفي امتلاكها سلسلة «صيدليات»

ريهام سعيد

بعد التحقيق معها.. أول قرار عقابي لـ«ريهام سعيد»

مصر

صدمة في إسرائيل من لاعب مصري.. ما الذي فعله ؟

الشرطة الفرنسية

ضرب سفير دولة خليجية بواشنطن وإصابته..السبب صادم

كويتي تحرش بفتاة وأمها ثم دهس شقيقها

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مثيرة.. نصاب كويتي: أنا محترف إزاي صدتوني

#

معظمهم مصريين.. أول قرار كويتي لخفض العمالة الوافدة

#

فيديو صادم لأمير كويتي يفجر غضب السوشيال ميديا

#

"بياع حشيش أون لاين"..كسب ملايين الدولارات ثم قبض عليه

الكويت

دهس

سيارة

فتاة

تحرش

لم يكتف شاب كويتي متحرش بملاحقة فتاة ووالدتها حتى باب منزلهما، بل دهس شقيقها وأصابه بكدمة في الرأس والعنق، وينتظر حالياً الإجراءات القانونية التي ستتخذ ضده بعد ضبطه من قبل الأمنيين.

الفتاة ووالدتها، واللتان كانتا في فرع الجمعية في منطقة سلوى بالكويت، قام شخص غريب بملاحقتهما واستمر في السير خلفهما حتى وصلتا إلى باب بيتهما.

وحاول المتهم ترقيم الفتاة بالقوة، وعند وصولهما إلى البيت كان شقيق الفتاة متوقفاً أمام الباب، فانطلق إلى الشخص واستفسر منه عن سبب ملاحقته لأخته ووالدته، فقام الأخير بالرجوع إلى الخلف محاولاً الفرار، وأثناء رحلة الهروب دهس شقيق الفتاة وتسبب في إصابته بكدمة في الرأس والعنق.

وأفاد مصدر أمني حسب صحيفة «الراي» بأن «الفتاة ووالدتها نقلتا الابن المصاب إلى مستشفى مبارك، وبعد تلقي العلاج حصل على تقرير طبي وتم تسجيل قضية بحق الداهس في مخفر منطقة سلوى وزوّدت الفتاة رجال الأمن بأرقام لوحة سيارة المتهم، وتمكنوا من القبض عليه خلال ساعة من هروبه، واتضح أنه مواطن حيث جرى التحفظ عليه للتحقيق معه في ملابسات الواقعة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «أوناجم» و«السعيد» يقودان هجوم الزمالك أمام المقاصة
» محافظ المنيا يحٌيل مسؤولي المواقف بـ6 مراكز للتحقيق
» انتحار شاب بالبساتين دون شبهة جنائية
» تشكيل هجومي للمقاصة أمام الزمالك
» كويتي تحرش بفتاة وأمها ثم دهس شقيقها
» مفاجأة.. «إبراهيموفيتش» يرغب في العودة لهذا النادي
» موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
» رسالة قاسية من جماهير مانشستر يونايتد لـ«بوجبا»
» نرمين الفقي بـ«هوت شورت» أبيض على «المرجيحة»
» محكمة بريطانية تقرر حبس مهاجم ليفربول السابق
» محمد إيهاب يتوج بذهبية رفع الأثقال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:59 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية