» «أوناجم» و«السعيد» يقودان هجوم الزمالك أمام المقاصة

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المصريون

الزمالك

المقاصة

السعيد

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، فى دور ربع النهائى من مسابقة كأس مصر، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على دكة البدلاء :محمد ابو جبل  حارس مرمى الفريق - محمود الونش - محمود عبد العزيز - حازم امام - محمد عبد الشافي - امام عاشور - مصطفي محمد

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