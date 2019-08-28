«زراعة البرلمان» تطالب بفرض 30% رسومًا على واردات السكر

28 أغسطس 2019 - 07:20 م

طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، بفرض رسوم حماية على واردات السكر، على ألا تقل نسبة الرسوم عن 30%، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتج المحلي في التوزيع.





وقال "تمراز" في تصريحات صحفية،، إن لجنة الزراعة أوصت في اجتماعات سابقة لها على أهمية حماية المزارعين بفرض رسوم على الواردات، خاصة أن نقابات الفلاحين وجمعيتي منتجي القصب والبنجر ومصانع الإنتاج، سبق وأن طالبت بتقليص واردات البلاد من السكر الخام، لحماية السوق المحلية وإنتاج المحاصيل السكرية.





وأكد وكيل اللجنة، أن فرض هذه الرسوم يحمي الفلاح من تلاعب المستوردين، لأنه بإغراقهم الأسواق بالمنتج المستورد، تتكدس المخازن بالمخزون، لذا يجب على الحكومة حماية الفلاح، لاسيما في ظل الضغوط التي يتعرضون لها على خلفية زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية.







