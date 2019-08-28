موعد عودة «أزارو» من المغرب

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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موعد عودة وليد ازارو مهاجم الفريق والمنتخب المغربي المتواجد حاليًا فى بلاده لقضاء فترة إجازة قصيرة.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات صحفية عقب نهاية مران الفريق، أن المهاجم المغربي سيستمر في بلاده بعد تم انضمامه الي منتخب أسود الأطلس الذى سيخوض مباراتين وديتين أمام كل من منتخبي بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 سبتمبر المقبل، ثم سيعود للانتظام في تدريبات المارد الاحمر.

ويستعد الأهلى لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 13 سبتمبر المقبل.

 


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