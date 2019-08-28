  • الأربعاء 28 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:13 م
بحث متقدم
أرشيفية

«نتنياهو» يفاجئ الجميع عن «صفقة القرن»

الزمالك والمقاصة

بث مباشر.. مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

حسن نصرالله

كيف استعانت إسرائيل بفنان مصري للرد على «نصر الله»؟

مدبولي

الحكومة تحسم الجدل بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

الفنانة الراحلة أمينة رشيد مع الفنان مصطفى شعبان

أسرة فنانة شهيرة تتلقى رسالة مكتوبة من ملك عربي

أرشيفية

الجيش اللبناني يفتح النار على طائرة إسرائيلية

بن سلمان

من «تركي» لـ«بن سلمان».. «الانفصال هو الحل»

فيسبوك

أول تعليق من «فيسبوك» على «الضرائب المصرية»

الملك سلمان

للعدالة الناجزة.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الشرطة الفرنسية

ضرب سفير دولة خليجية بواشنطن وإصابته..السبب صادم

فيديو..

كيف استعانت إسرائيل بفنان مصري للرد على «نصر الله»؟

آخر الأخبار

حسن نصرالله
حسن نصرالله

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

رسالة سرية من إسرائيل على تهديدات "حزب الله"

#

آل الشيخ: نصر الله ينتظر المهدي المنتظر لمواجهة إسرائيل

#

عمرو أديب: "الأيام القادمة قد تكون دامية لهذا السبب"

#

نتنياهو: لم نتأثر بتهديدات "حزب الله" ونعرف لماذا يطلقها

إسرائيل

حسن نصرالله

رد

محمد صبحي

ردت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بطرية ساخرة على تهديدات حسن نصر الله، الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني برد وشيك على هجوم بطائرتين مسيرتين سقطتا مؤخرًا في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وعمدت الصفحة إلى السخرية من تصريحات "نصر الله" بتركيب صورته على وجه "الولد الشقي"، الذي يتعمد استفزاز الفنان محمد صبحي في مسرحية "الهمجي"، قائلاً له: "همد إيدي عليك"، فيرد ذلك النحيف قائلاً: "متقدرش"، ليرد صبحي ساخرًا "مقدرش ليه خليك واقعي يا ولد شوف عودك وشوف عودي عود إيه دي خلة سنان وفيها زتونة".

وعلقت الصفحة متسائلة: "نصر الله في اطلالة جديدة بدور الولد الشقي في مسرحية الهمجي ما هي أوجه الشبه بين وعيده من السرداب ودور الشقي؟".

وكان نصر الله الذي خاضت جماعته المدعومة من إيران حربًا مع إسرائيل استمرت شهرًا في عام 2006، وجه أشد تحذيراته منذ سنوات لإسرائيل التي يناصبها العداء، وذلك في أعقاب هجوم بطائرتين مسيرتين سقطتا قبل أيام في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال: "نحن أمام مرحلة جديدة"، مشيرًا بذلك إلى العداء الطويل بين الجماعة وإسرائيل.

وأضاف، أن إسرائيل شنت "هجوما بطائرة مسيرة انتحارية" ضد هدف معين في الضاحية الجنوبية وإن هذا "تطور خطير جدا جدا جدا" وإن كل شيء ممكن سيتخذ من أجل ألا يتكرر الهجوم.

فيما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليه بالقول أمس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سمعت تصريحات نصر الله. أنصح نصر الله بأن يهدأ. إنه يعلم جيدًا أن دولة إسرائيل تعرف الدفاع عن نفسها جيدا وأنها ترد على أعدائها".

وأضاف :"أود أن أقول له، وللدولة اللبنانية التي تؤوي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا، وأقول ذلك أيضًا لقاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني): احذروا في كلامكم، واحذروا أكثر في أفعالكم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل الكوافير..هذا ما فعله
» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المقاصة بهدف
» رسميًا.. الإٍسماعيلي يطلب ضم ثنائي الأهلي
» قرار من النائب العام في قضة «طفل بلاعة الطالبية»
» ليفربول يرد على مزاعم الإضرار بمستقبل لاعبه
» انتحار سعودية خمسينية بطلق ناري
» مفاجأة.. «إبراهيموفيتش» يرغب في العودة لهذا النادي
» انفجار عنيف يهز مدينة عفرين السورية
» موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
» محافظ المنيا يحٌيل مسؤولي المواقف بـ6 مراكز للتحقيق
» محمد إيهاب يتوج بذهبية رفع الأثقال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية