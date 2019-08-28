كيف استعانت إسرائيل بفنان مصري للرد على «نصر الله»؟

28 أغسطس 2019 - 08:28 م

ردت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بطرية ساخرة على تهديدات حسن نصر الله، الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني برد وشيك على هجوم بطائرتين مسيرتين سقطتا مؤخرًا في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وعمدت الصفحة إلى السخرية من تصريحات "نصر الله" بتركيب صورته على وجه "الولد الشقي"، الذي يتعمد استفزاز الفنان محمد صبحي في مسرحية "الهمجي"، قائلاً له: "همد إيدي عليك"، فيرد ذلك النحيف قائلاً: "متقدرش"، ليرد صبحي ساخرًا "مقدرش ليه خليك واقعي يا ولد شوف عودك وشوف عودي عود إيه دي خلة سنان وفيها زتونة".

وعلقت الصفحة متسائلة: "نصر الله في اطلالة جديدة بدور الولد الشقي في مسرحية الهمجي ما هي أوجه الشبه بين وعيده من السرداب ودور الشقي؟".

وكان نصر الله الذي خاضت جماعته المدعومة من إيران حربًا مع إسرائيل استمرت شهرًا في عام 2006، وجه أشد تحذيراته منذ سنوات لإسرائيل التي يناصبها العداء، وذلك في أعقاب هجوم بطائرتين مسيرتين سقطتا قبل أيام في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال: "نحن أمام مرحلة جديدة"، مشيرًا بذلك إلى العداء الطويل بين الجماعة وإسرائيل.

وأضاف، أن إسرائيل شنت "هجوما بطائرة مسيرة انتحارية" ضد هدف معين في الضاحية الجنوبية وإن هذا "تطور خطير جدا جدا جدا" وإن كل شيء ممكن سيتخذ من أجل ألا يتكرر الهجوم.

فيما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليه بالقول أمس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سمعت تصريحات نصر الله. أنصح نصر الله بأن يهدأ. إنه يعلم جيدًا أن دولة إسرائيل تعرف الدفاع عن نفسها جيدا وأنها ترد على أعدائها".

وأضاف :"أود أن أقول له، وللدولة اللبنانية التي تؤوي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا، وأقول ذلك أيضًا لقاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني): احذروا في كلامكم، واحذروا أكثر في أفعالكم".

