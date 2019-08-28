» رسميًا.. الإٍسماعيلي يطلب ضم ثنائي الأهلي

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الاهلى

الإسماعيلي

دخل مسئولو الاسماعيلي في مفاوضات جادة مع نظرائهم من نظيره بالأهلي، من أجل الحصول علي خدمات الثنائي حسين السيد مارسيلو وباسم علي لاعبا الفريق الأحمر قبل غلق باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية

ويأتي طلب الاسماعيلي ضمن التوأمة التي فعلتها إدارة الدراويش مع نظرائهم في الأهلي وقضت بانتقال محمود متولي مدافع الفريق الأصفر للقلعة الحمراء

ويعاني الدراويش من عجز كبير في الجبهة اليسري بعد رحيل طارق طه لبيراميدز فضلا عن الاستغناء عن حمد الزوي ظهير ايسر دمنهور لذا يبحث عن التعاقد مع مارسيلو

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز وشكرى نجيب للمقاولون العرب.

 

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.


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