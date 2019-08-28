  • الأربعاء 28 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:15 م
بحث متقدم
أرشيفية

«نتنياهو» يفاجئ الجميع عن «صفقة القرن»

الزمالك والمقاصة

بث مباشر.. مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

حسن نصرالله

كيف استعانت إسرائيل بفنان مصري للرد على «نصر الله»؟

مدبولي

الحكومة تحسم الجدل بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

الفنانة الراحلة أمينة رشيد مع الفنان مصطفى شعبان

أسرة فنانة شهيرة تتلقى رسالة مكتوبة من ملك عربي

أرشيفية

الجيش اللبناني يفتح النار على طائرة إسرائيلية

بن سلمان

من «تركي» لـ«بن سلمان».. «الانفصال هو الحل»

فيسبوك

أول تعليق من «فيسبوك» على «الضرائب المصرية»

الملك سلمان

للعدالة الناجزة.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الشرطة الفرنسية

ضرب سفير دولة خليجية بواشنطن وإصابته..السبب صادم

ببطولة كأس مصر

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المقاصة بهدف

الرياضة

عبد الله جمعة
عبد الله جمعة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على إنبي

#

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الداخلية بهدف «كهربا»

#

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف «أزارو»

#

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على المصري بهدف «جمعة»

المصريون

الزمالك

الشوط الاول

عبد الله جمعة

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على مصر للمقاصة، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس مصر.

احرز الهدف  عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة فى تقديرها لتسكن الزاوية اليمنى معلنة عن الهدف الأول للزمالك .

واصل لاعبو الزمالك سيطرتهم على مجريات المباراة فى الربع ساعة الثانية من اللقاء ورغم تقدمهم بهدف إلا انهم رفضوا الإرتكان للدفاع واستمروا فى الهجوم وبالفعل فى الدقيقة 23 أضاع المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك فرصة الهدف الثانى لفريقه عندما استلم كرة عن طريق الخطأ من عصام صبحى ظهير أيمن المقاصة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية بجانب مرمى المقاصة .

وفى الدقيقة 25 أشهر محمد معروف حكم المباراة الكارت الأصفر فى وجه الاوغندى خالد اوتشو مدافع وسط المقاصة ، فى الوقت الذى هدا فيه إيقاع الملعب بعدها ومن الدقيقة 26 حاول شيكابالا استغلال مهارته الشخصية لبناء الهجمات وشن هجمتين خطيرتين على مرمى المقاصة.

حاول مصر المقاصة بداية من الدقيقة 30 الضغط على لاعبى الزمالك بغية شن بعض الهجمات على محمد عواد حارس مرمى الزمالك وبالفعل حدثت انفعالات بين اللاعبين وهو ما دفع محمد معروف اشهار الكارت الأصفر فى مناسبتين على محمد إبراهيم وصلاح ريكو لاعبا المقاصة فى الدقيقتين 33 و 34 للخشونة المتعمدة وهو ما أدى لوجود حالة من النرفزة داخل الملعب انتقلت سريعا للجهاز الفنى للمقاصة .

وفى الدقيقة 38 يشهر الحكم الكارت الأصفر الرابع فى وجه التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك ، وتمر الدقائق المتبقية فى هدوء بعيدا عن مرمى الفريقين بعدما انحصرت الكرة فى وسط الملعب وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يقوم أشرف بن شرقى بهجمة عنترية وتصل الكرة لحمدى النقاز من انفراد كامل يطيح بها خارج المرمى ويطلق بعدها محمد معروف صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك على المقاصة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل الكوافير..هذا ما فعله
» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المقاصة بهدف
» رسميًا.. الإٍسماعيلي يطلب ضم ثنائي الأهلي
» قرار من النائب العام في قضة «طفل بلاعة الطالبية»
» ليفربول يرد على مزاعم الإضرار بمستقبل لاعبه
» انتحار سعودية خمسينية بطلق ناري
» مفاجأة.. «إبراهيموفيتش» يرغب في العودة لهذا النادي
» انفجار عنيف يهز مدينة عفرين السورية
» موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
» محافظ المنيا يحٌيل مسؤولي المواقف بـ6 مراكز للتحقيق
» محمد إيهاب يتوج بذهبية رفع الأثقال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية