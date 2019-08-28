أول تعليق من «ريهام سعيد» على حظر ظهورها

28 أغسطس 2019 - 09:16 م

في أول تعليق عقب قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقافها لمدة عام عن تقديم البرامج، دافعت الإعلامية ريهام سعيد عن نفسها وقالت إنها لم ترتكب أية جرائم بحق المرأة المصرية، بعد أن أثار تصريح لها عن المصابين موجة من الغضب العارم.

وقالت في فيديو عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها كانت ستنهي عقدها مع القناة خلال الشهرين المقبلين، وستكمل قرارها باعتزال الإعلام والتفرغ لأولادها وبيتها.

وتحدثت عما اعتبرتها إنجازات حققتها كإعلامية تصف نفسها بأنها كانت سباقة في مجال الإعلام الخيري، مضيفة: "الست المصرية ضيعت 16 سنة عملتها أول إعلامية أنا أول حد عمل عملية حقن مجهري"، فضلاً عن كونها كونت أكبر فريق طبي من أجل تأهيل الأطفال المصابين بالتوحد وذوي الإعاقات الذهنية بالإضافة لحملات زرع القواقع للأطفال.

وأشارت إلى أنها أول إعلامية مصرية تزور المسجد الأقصى فضلاً عن التواجد في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

واعتبرت أن الصحفيين هم الذين يتحملون المسئولية في المقام الأول عن القرار بوقف برنامجها "صبايا" على قناة "الحياة".

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أصدر قرارًا بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية كافة، بناء على توصية لجنة الشكاوي بالمجلس والتي تولت التحقيق معها، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة، بعد حلقة أساءت فيها للمرأة المصرية بتصريحها عن أصحاب الوزن الزائد باعتبارهم يكلون عبئًا على أنفسهم والدولة.

وخلصت اللجنة إلى أن "المذيعة المشكو في حقها ارتكبت جريمة إعلامية بالإساءة إلى سيدات مصر وخلطت بين رأيها الشخصي وبين واجبها الإعلامي، وخالفت المعايير المهنية باستخدام عبارات وألفاظ وأوصاف تمثل إهانة واضحة وصريحة وبشكل عام لسيدات مصر".

واعتبرت أن "ريهام" تفتقر إلى الحس الإعلامي والإنساني، حيث ارتكبت المخالفات الآتية:

- خلطت بين مرضى السمنة، وبين أصحاب الأجسام الممتلئة.

- سببت الإحباط للمرضى والاستياء للمشاهدين باستخدامها عبارات وأوصاف تمثل إهانات بالغة للمرأة المصرية، تلميحًا وتصريحصا.

- تضاربت أقوالها خلال جلسة التحقيق فتارة تعتذر وتارة أخرى تؤكد أنها لم تخطئ، ما يعني عدم قدرتها على التمييز والتفرقة بين القواعد الإعلامية الواضحة وبين الآراء الشخصية الرخيصة، وبين النصيحة والإهانة.

وترى اللجنة أن برنامج "صبايا" كما بينت التحقيقات وأقوال المشكو في حقها يقدم خدمة للمجتمع، ولا يوجد أي مبرر لوقفه، وتثمن اللجنة في هذا الصدد القرار الذي أصدرته إدارة قنوات الحياة بوقف البرنامج فور استياء المشاهدين من الحلقة، ما يعكس احتراماً واضحاً للمشاهدين وتقديراً لحقوقهم.

وترى اللجنة ومن خلال التحقيقات ومشاهدة الحلقة المذكورة أن المذيعة لم تبدِ الحرص الكافي عند الحديث عن المرأة المصرية، ولم تبدِ الاحترام الواجب لنساء مصر العظيمات فأخرجت الكلمات القبيحة لتصيب ملايين المصريات بالإحباط والقلق وهو ما يتعارض تماماً مع دور الإعلامي في تقديم الأمل للمرضى والاحترام الكافي للمشاهدين، باختيار الألفاظ والعبارات الواضحة والصريحة والتي تعكس الدور الحقيقي للإعلام في خدمة المجتمع وليس إهانة أغلى ما فيه.

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