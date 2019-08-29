» فنان شهير يتمنى الموت: تعبت من الظلم اللي بيحصلي

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أحمد فلوكس

أثار الفنان أحمد فلوكس موجة من الجدل بعد تدوينة صادمة كتبها عبر حسابه بـ"انستجرام" تمنى فيها الموت .

وقال "فلوكس" في تدوينته: ""يا رب أعلم إنك عادل، وأعلم إنك تعلم ما بداخلنا، وتعلم من الظالم ومن المظلوم، و تعلم ما واجهته في حياتي من ظلم و افتراء وتعب".

وأضاف: "يا رب أعينني على ظلم البشر بقوة إيماني بك وبعدلك، واجعل الصبر والإيمان هو ملاذي وسلاحي، يا رب إن لم ير البشر رسائلك لهم، فأريهم قوتك على نصرة المظلوم ورجوع الحق وجبر الخاطر، يا رب ليس لي سواك، وإيماني بك ليس له حدود، وإن كان ظلمي من البشر والدنيا فعجل بلقائك حتى ترتاح نفسي من ظلم البشر".


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