ريهام سعيد : إشمعنا " أحمد موسى"

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ردت الإعلامية ريهام سعيد، علي الهجوم الذي طالها مؤخرا عقب تصريحاتها عن مرضي السمنة قائلة :" إنها قدمت الكثير من الأعمال الخيرة ولكن عندما تخطئ تعاقب، معقبة: "أنا الوحيدة في مصر اللى بتعقاب لما بغلطت".

وأضافت "سعيد" خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، بأن الإعلامي أحمد موسى، اخطأ قبل ذلك عندما نشر صور للمخرج خالد يوسف، والفنانة ياسمين صبري و سخر أيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة ومحصلش حاجة ، والفنان أحمد مالك انتوا عارفين عمل ايه وبرضو محصلش حاجة ، الناس دي محشبتوهاش ليه زي ما بتحاسبوني ".

 وتابعت الإعلامية: "أنا بترفع إني أفتح الفيسبوك وأ شوف أي شخص ملوش لزمة يدخل يقول ريهام سعيد بنت كذا .. علشان يطلع ترند على حسابي".

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