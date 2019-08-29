موسى : واحد مصري هو اللي قالي المعلومة

29 أغسطس 2019 - 09:32 ص



رد الإعلامي أحمد موسى، على الجدل الدائر حول تصريحه عن سعر البنزين في اليابان، بعد أن صرح في الحلقة السابقة أنه يصل إلى 15 دولار للتر، فيما أكد الكثيرون أن السعر دولار ونصف فقط.



وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد :" إحنا مش عايشين في اليابان، إحنا جايين نغطي مؤتمر، وهذه زيارتي الثانية لهذا البلد، لما بنزور أي بلد بنحب نسمع ظروف معيشتها من المواطنين اللي عايشين عنها"، متابعا: "تقابلت مع مصري مقيم هنا في اليابان منذ أكثر من 10 سنوات، وسألناه عن الأحوال المعيشية والأسعار، فأخبرنا أن سعر لتر البنزين يصل إلى 15 دولار، حتى استغربت، ونقلت المعلومة عنه، معقبا :" واد مصري هو اللي قالي".



وأردف :"علمنا بعد ذلك أن سعر لتر البنزين يصل إلى أقل من 1.5 دولار فقط"، معلقا :"الكثير تحدث عن هذه الواقعة، وإحنا سألنا شخص مقيم في البلد، ويعلم تفاصيلها".



واختتم :" راجعت المصري وأخبرته أن المعلومة خاطئة، فقال لي إنه ارتبك بسبب الفارق بين الدولار والين، لم نقصد ولا نعقد مقارنات بين مصر واليابان، هم سعداء ببلدهم ونحن أيضا سعداء بالتنمية التي تنفذ في بلدنا".

