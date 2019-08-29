  • الخميس 29 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:32 ص
بحث متقدم
خلفان

خلفان: تمكنا من" الحوثي".. ولم نأمر بقتله لهذا السبب

يسدد لشقيقه 3 طعنات نافذة بسبب المال

الكويت.. القبض على مصري طعن "ابن بلده" وحاول الهروب

هجوم

هجوم أمريكي سري على طهران.. لهذا السبب

الشرطة الكويتية

الكويت.. إحصائية صادمة لعدد المخالفين لقوانين الإقامة

طائرات مسيرة

إسقاط طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

حمد بن جاسم

بعد رسالة هادئة للسعودية.. سيف القذافي يهدد وزير خارجية قطر

مخلص البحيري

قصة وفاة فنان شهير مع زوجته ونجله في يوم واحد

الدكتورة آمنة نصير

نصير: أنا من أشد الداعمين للمرأة بعد الطلاق

جمال الغندور: "كان ناقص يضربوه قلمين"

رسميًا.. جمال الغندور رئيسًا للجنة الحكام باتحاد الكرة

ريهام سعيد

ريهام سعيد : إشمعنا " أحمد موسى"

الأسبق..

بعد رسالة هادئة للسعودية.. سيف القذافي يهدد وزير خارجية قطر

الحياة السياسية

حمد بن جاسم
حمد بن جاسم

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

سيف القذافي: "السيسي" هدية الله للمصريين

#

رسالة قاسية من سيف القذافي لـ حمد بن جاسم

#

قطر تعلن تدخلها لوقف التصعيد بين أمريكا وإيران

#

الجبير: تحريف قطر للحقائق ليس مستغربا

هدد سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي" وزير الخارجية القطري الأسبق "حمد بن جاسم".

وكتب سيف القذافي على حسابه في "تويتر": "مرحبا حمد لدي العديد من الوثائق التي تدينك، هل تريد أن أنشرها"؟

يأتي هذا عقب تدوينة غرّد بها  بن جاسم، والتي كتب فيها: "كان لمجلس التعاون الدور الرئيسي لتحريك الأمور خاصةً في الجامعة العربية وأيضا في المجتمع الدولي لمحاولة درء الخطر والتحديات او اقتراح حلول لا تضر بمصالح دولة. ولكن للأسف أصبح المجلس معطّل في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بنا بسبب الخلاف الحالي الذي ليس لقطر أو للمملكة بالذات مصلحة فيه".

وأضاف: مثلما زُجْت  المملكة في أزمات أخرى ليس لها مصلحة فيها. وأعتقد انه آن الأوان للشقيقة الكبرى أن ترى أن المصلحة الخليجية تقتضي أن يقوموا بدورهم في لم الشمل وتحصين المجلس من التحديات والمخاطر.. فقطر ليست عدوكم بل كانت دائماً تحافظ على هذه العلاقة في ظل الاحترام المتبادل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الشناوي: المقاصة استحق 3 ضربات جزاء في مباراته مع الزمالك
» كيف ردت "زينة" على تعليق ساخر من متابع بشأن أحمد عز؟
» تلميح خطير من إسلام الشاطر بخصوص مدرب الأهلي الجديد
» خالد الغندور يسخر من جمهور الأهلي بعد تأهل الزمالك
» فنان شهير ينشر صورة صادمة لنفسه من داخل غرفة العمليات
» فنان شهير يتمنى الموت: تعبت من الظلم اللي بيحصلي
» التعليم: 8977 طالب ثانوية عامة رسبوا هذا العام
» الزمالك يضرب موعدًا مع الاتحاد بكأس مصر
» أول تعليق من «فيسبوك» على «الضرائب المصرية»
» أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل الكوافير..هذا ما فعله
» رسميًا.. الإٍسماعيلي يطلب ضم ثنائي الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية