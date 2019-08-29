بعد رسالة هادئة للسعودية.. سيف القذافي يهدد وزير خارجية قطر

29 أغسطس 2019 - 09:37 ص

هدد سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي" وزير الخارجية القطري الأسبق "حمد بن جاسم".

وكتب سيف القذافي على حسابه في "تويتر": "مرحبا حمد لدي العديد من الوثائق التي تدينك، هل تريد أن أنشرها"؟

يأتي هذا عقب تدوينة غرّد بها بن جاسم، والتي كتب فيها: "كان لمجلس التعاون الدور الرئيسي لتحريك الأمور خاصةً في الجامعة العربية وأيضا في المجتمع الدولي لمحاولة درء الخطر والتحديات او اقتراح حلول لا تضر بمصالح دولة. ولكن للأسف أصبح المجلس معطّل في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بنا بسبب الخلاف الحالي الذي ليس لقطر أو للمملكة بالذات مصلحة فيه".

وأضاف: مثلما زُجْت المملكة في أزمات أخرى ليس لها مصلحة فيها. وأعتقد انه آن الأوان للشقيقة الكبرى أن ترى أن المصلحة الخليجية تقتضي أن يقوموا بدورهم في لم الشمل وتحصين المجلس من التحديات والمخاطر.. فقطر ليست عدوكم بل كانت دائماً تحافظ على هذه العلاقة في ظل الاحترام المتبادل.