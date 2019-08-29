هجوم أمريكي سري على طهران.. لهذا السبب

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طهران

أمريكي

هجوم سري

قالت  صحيفة نيويورك  تايمز الأمريكية إن الولايات المتحدة شنت هجوما سريا على إيران في يونيو الماضي.

وبحسب الصحيفة فقد استهدف الهجوم تدمير معلوماتها حول الملاحة في الخليج ، وأن طهران لا تزال تحاول استعادة قاعدة بياناتها بلا جدوى .

كما اعتبر مسؤولون أن هذا الهجوم كان ردا على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة في يونيو الماضي .

وبحسب ما نقلته عن مسؤولين ، فإن هذا الهجوم قد أربك مخططات إيران لشن هجمات على ناقلات النفط ولو لفترة مؤقتة .

من جانبه أكد المسؤول الاستخباراتي نورمان رول ، أن الولايات المتحدة تستهدف عمليات إلكترونية لتغيير السلوك الإيراني دون الدخول في عمليات عسكرية مباشرة ، ومن النادر الاعتراف بمثل تلك العمليات علانية.


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