هجوم أمريكي سري على طهران.. لهذا السبب

29 أغسطس 2019 - 09:57 ص

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الولايات المتحدة شنت هجوما سريا على إيران في يونيو الماضي.

وبحسب الصحيفة فقد استهدف الهجوم تدمير معلوماتها حول الملاحة في الخليج ، وأن طهران لا تزال تحاول استعادة قاعدة بياناتها بلا جدوى .

كما اعتبر مسؤولون أن هذا الهجوم كان ردا على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة في يونيو الماضي .

وبحسب ما نقلته عن مسؤولين ، فإن هذا الهجوم قد أربك مخططات إيران لشن هجمات على ناقلات النفط ولو لفترة مؤقتة .

من جانبه أكد المسؤول الاستخباراتي نورمان رول ، أن الولايات المتحدة تستهدف عمليات إلكترونية لتغيير السلوك الإيراني دون الدخول في عمليات عسكرية مباشرة ، ومن النادر الاعتراف بمثل تلك العمليات علانية.