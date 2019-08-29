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منة فضالي تهين جمهورها بتصرف "غير لائق".. ومتابعون: قلة ذوق

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منة فضالي
منة فضالي

متابعات-علا خطاب

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تويتر

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو لها وهي مسافرة خارج القاهرة، حيث أثارت  حركات داخل الفيديو، غضب بعض متابعيها.

وظهرت منة فضالي في مطقع الفيديو، وهي تمد قدميها على شنط السفر، ظاهرة حذاءها فقط، معلقة :"باي باي كايرو" وبجانبها جواز سفرها، ما دفع البعض بوصف تصرفها بـ"غير لائق".

ولاقت التغريدة ردود فعل واسعة، حيث جاءت التعليقات كالاتي: "مش فارقة بالسلامة وياريت تخليكي هناك.دة غير مصورة الجزمة لية..قلة ذوق".


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