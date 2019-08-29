  • الخميس 29 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:18 م
بحث متقدم
الزمالك والاتحاد

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدور قبل النهائي لكأس مصر

الحكومة اليمنية تستعرض انتهاكات الانقلابيين

الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بشن غارات جوية على قواتها

السعودية

شاهد.. إعلامي سعودي يثير جدلاً واسعًا عقب تصرفه مع ضيف

جاسوس أمريكي

قصة أشهر جاسوس أمريكى عمل لصالح السوفيت ولم يعاقب

معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية

معتز عبد الفتاح: تحب يبقى معاك فلوس ومصر منهارة

بشار

وصف قبيح من مستشار بن زايد لـ بشار

الإعلامي جابر القرموطي

بعد غيابه عن الإعلام.. ظهور صادم لـ "القرموطي"

أمير الكويت

رسالة من أمير الكويت لقطر.. ما الأمر

مسابح

"رقص وأشياء أخرى".. هذا ما يجرى فى «المسابح النسائية»

بالفيديو.. تزوير قرعة دوري أبطال أوروبا

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

رسالة من أمير الكويت لقطر.. ما الأمر

آخر الأخبار

أمير الكويت
أمير الكويت

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بهذا الأمر

#

هذا ما تحمله.. رسالة عاجلة من الملك سلمان

#

رسالة من الملك سلمان لسفير المملكة في تركيا.. ما الأمر

#

رسالة صادمة تصل "بنكيران" عبر هاتفه.. ما الأمر

قطر

أمير الكويت

مرزوق الغانم

توجه اليوم الخميس رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة قصيرة يجتمع خلالها مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب ما ذكرته شبكة «الدستور» الإخبارية في بيان صحفي فإنه من المقرر أن ينقل الغانم إلى أمير دولة قطر رسالة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

يأتي هذا في الوقت الذي غرّد فيه وزير خارجية قطر الأسبق حمد بن جاسم عن دوالسعودية واصفا غياها بالشقيقة الكبرى قائلاً: "كان لمجلس التعاون الدور الرئيسي لتحريك الأمور خاصةً في الجامعة العربية وأيضًا في المجتمع الدولي لمحاولة درء الخطر والتحديات أو اقتراح حلول لا تضر بمصالح دولة. ولكن للأسف أصبح المجلس معطّل في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بنا بسبب الخلاف الحالي الذي ليس لقطر أو للمملكة بالذات مصلحة فيه".

وأضاف: مثلما زُجْت  المملكة في أزمات أخرى ليس لها مصلحة فيها. وأعتقد انه آن الأوان للشقيقة الكبرى أن ترى أن المصلحة الخليجية تقتضي أن يقوموا بدورهم في لم الشمل وتحصين المجلس من التحديات والمخاطر.. فقطر ليست عدوكم بل كانت دائماً تحافظ على هذه العلاقة في ظل الاحترام المتبادل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة خليجية تمنع زوجها عن ابنتهما المولودة وتثير ضجة
» ضبط سيارة عليها كلمة جنسية بدلا من الأرقام بالمنصورة
» فيديو مروع لوحيد القرن يهجم على حارسته
» منة فضالي تهين جمهورها بتصرف "غير لائق".. ومتابعون: قلة ذوق
» بحضور الملك سلمان.. صورة نادرة للملك فهد مع ملك الأردن
» خطف نساء حوامل وأطفال في ولة أفريقية
» فنانة كويتية تكشف زواج عمرو دياب من دينا الشربيني
» الشناوي: المقاصة استحق 3 ضربات جزاء في مباراته مع الزمالك
» كيف ردت "زينة" على تعليق ساخر من متابع بشأن أحمد عز؟
» تلميح خطير من إسلام الشاطر بخصوص مدرب الأهلي الجديد
» خالد الغندور يسخر من جمهور الأهلي بعد تأهل الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية