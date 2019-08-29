بعد ريهام سعيد.. فنانة شهيرة تصدم الجميع: "أكره البشعين"

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متابعات-علا خطاب

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أثارت الفنانة اللبنانية، نورهان، جدلاً واسعًا وموجة من الغضب من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في فيديو تنمرت من خلاله على إحدى النساء.

وبدت في المقطع وهي تغطي عينيها بنظارات شمسية كبيرة الحجم وتوجهت إلى إحداهن طالبة منها عدم النظر إليها وواصفة إياها بالقبيحة.

وأشارت إلى أنها تكره الأشخاص الذين لا يتمتعون بالوسامة مضيفة أنه على المرأة القبيحة أن تعمل على تغيير شكلها.

وتابعت أنها ترفض التعليقات التي تشير إلى أن بعض الأشخاص قبيحون منذ الولادة و”خلقة ربنا” لافتة الى أن على هؤلاء فعل المستحيل من أجل تحسين أشكالهم.

وقالت: “في كتير دكاترة تجميل، عملي شي، زبطي سنانك، زبطي وجهك، واللي الله خلقا حلوة أوكي الحمدالله يا الله على هل نعمة وإذا فوق الجمال بتزيد جمال بيكون أحسن متلي يعني”.

وذكرت أنها جميلة لكنها أضافت إلى شكلها بعض اللمسات التجميلية، وحقق المقطع المصور على احد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق “إنستجرام” أكثر من 45 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

وعلى إثر ذلك تعرضت الفنانة لموجة من الانتقادات اللاذعة حيث استنكر المتابعون ما قالته وسخر بعضهم منها واعتبروا أنها قبيحة الأخلاق.


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