الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بشن غارات جوية على قواتها

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أبوظبي بشن غارات جوية استهدفت قوات تابعة لها بالقرب من عدن، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وجاء في بيان نشره موقع وزارة خارجية الجمهورية اليمنية أن الحكومة "تدين القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومدينة زنجبار في محافظة أبين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين الأبرياء وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة، ونحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤلية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية".