  • الخميس 29 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:18 م
بحث متقدم
الزمالك والاتحاد

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدور قبل النهائي لكأس مصر

الحكومة اليمنية تستعرض انتهاكات الانقلابيين

الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بشن غارات جوية على قواتها

السعودية

شاهد.. إعلامي سعودي يثير جدلاً واسعًا عقب تصرفه مع ضيف

جاسوس أمريكي

قصة أشهر جاسوس أمريكى عمل لصالح السوفيت ولم يعاقب

معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية

معتز عبد الفتاح: تحب يبقى معاك فلوس ومصر منهارة

بشار

وصف قبيح من مستشار بن زايد لـ بشار

الإعلامي جابر القرموطي

بعد غيابه عن الإعلام.. ظهور صادم لـ "القرموطي"

أمير الكويت

رسالة من أمير الكويت لقطر.. ما الأمر

مسابح

"رقص وأشياء أخرى".. هذا ما يجرى فى «المسابح النسائية»

بالفيديو.. تزوير قرعة دوري أبطال أوروبا

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بشن غارات جوية على قواتها

عرب وعالم

الحكومة اليمنية تستعرض انتهاكات الانقلابيين
الحكومة اليمنية تستعرض انتهاكات الانقلابيين

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الحكومة اليمنية تحذر من فرض الحوثيين التجنيد الإجباري

#

رويات مفجعة عن التحرش الجنسى بحكومة أفغانستان

#

التحالف العربى يشن غارات على العاصمة اليمنية

#

العيد في سوريا.. مقتل 5 مدنيين في غارات للنظام على إدلب

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أبوظبي بشن غارات جوية استهدفت قوات تابعة لها بالقرب من عدن، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وجاء في بيان نشره موقع وزارة خارجية الجمهورية اليمنية أن الحكومة "تدين القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومدينة زنجبار في محافظة أبين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين الأبرياء وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة، ونحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤلية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية".

وأضاف "تجدد (الحكومة) طلبها بأن توقف الإمارات العربية المتحدة كافة أنواع الدعم المالي والعسكري لكل التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة وسلطة القانون".

وتابع "نهيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة كقائدة لتحالف دعم الشرعية بالوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية وإيقاف هذا التصعيد العسكري غير القانوني وغير المبرر".

وشدد البيان على أن الحكومة اليمنية "تحتفظ بحقها القانوني المكفول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة خليجية تمنع زوجها عن ابنتهما المولودة وتثير ضجة
» ضبط سيارة عليها كلمة جنسية بدلا من الأرقام بالمنصورة
» فيديو مروع لوحيد القرن يهجم على حارسته
» منة فضالي تهين جمهورها بتصرف "غير لائق".. ومتابعون: قلة ذوق
» بحضور الملك سلمان.. صورة نادرة للملك فهد مع ملك الأردن
» خطف نساء حوامل وأطفال في ولة أفريقية
» فنانة كويتية تكشف زواج عمرو دياب من دينا الشربيني
» الشناوي: المقاصة استحق 3 ضربات جزاء في مباراته مع الزمالك
» كيف ردت "زينة" على تعليق ساخر من متابع بشأن أحمد عز؟
» تلميح خطير من إسلام الشاطر بخصوص مدرب الأهلي الجديد
» خالد الغندور يسخر من جمهور الأهلي بعد تأهل الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية