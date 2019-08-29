برلمانى: الرئيس السيسى وضع إفريقيا على خارطة الاهتمام العالمى

29 أغسطس 2019 - 04:33 م

أكد حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية.





وقال "أبو جاد" فى بيان له اليوم، إن إشادة "جوتيريش" بجهود الرئيس السيسى الناجحة في رئاسة الاتحاد الإفريقي، هى دليل قاطع على اهتمام العالم كله بالقضايا داخل القارة السمراء ومتابعته لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى داخل إفريقيا، مؤكدا أن الرئيس حقق نجاحات كبيرة لصالح الدول الإفريقية.







