مفاجأة.. نهائي كأس مصر مُهدد بالتأجيل

29 أغسطس 2019 - 04:43 م

تناقش اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل نهائى كأس مصر المحدد له يوم 5 سبتمبر المقبل.

جاء قرار اللجنة الخماسية بتأجيل نهاني الكأس، حيث تقام مباراة قبل النهائى بين الفائز من بيراميدز وحرس الحدود أمام بتروجت يوم 2 سبتمبر المقبل، أي قبل النهائى بـ48 ساعة، وهو ما دفع اللجنة لمناقشة تأجيل المباراة النهائية.

تابع: إن هناك مشاورات تتم حاليا بين أعضاء اللجنة والجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب لتحديد الموعد الجديد، لاسيما وأن المنتخب الأوليمبي سيخوض وديتين أمام السعودية يومىّ 7 و10 ويرغب شوقى غريب في ضم لاعبيه للمعسكر.