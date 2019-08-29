مفاجأة.. نهائي كأس مصر مُهدد بالتأجيل

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تناقش اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل نهائى كأس مصر المحدد له يوم 5 سبتمبر المقبل.

جاء قرار اللجنة الخماسية بتأجيل نهاني الكأس، حيث تقام مباراة قبل النهائى بين الفائز من بيراميدز وحرس الحدود أمام بتروجت يوم 2 سبتمبر المقبل، أي قبل النهائى بـ48 ساعة، وهو ما دفع اللجنة لمناقشة تأجيل المباراة النهائية.

تابع: إن هناك مشاورات تتم حاليا بين أعضاء اللجنة والجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب لتحديد الموعد الجديد، لاسيما وأن المنتخب الأوليمبي سيخوض وديتين أمام السعودية يومىّ 7 و10 ويرغب شوقى غريب في ضم لاعبيه للمعسكر.


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