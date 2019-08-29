«شيري عادل» ترد على «معز مسعود» بصورة تنشرها لأول مرة

29 أغسطس 2019 - 05:07 م

عادت الفنانة شيري عادل إلى التفاعل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكيدها مؤخرًا لنبأ انفصالها عن الداعية الإسلامي معز مسعود.

وشاركت "شيري"، متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها والدتها للمرة الأولى.

وبدت الأم والابنة وهما تمضيان بعض الوقت معاً في أحد الأماكن السياحية. وأطلق هذا موجة من التعليقات التي قارن فيها معظم المتابعين بين شكل الممثلة وشكل والدتها وتناولوا درجة الشبه بينهما وحققت الصورة أكثر من 20 ألف علامة إعجاب.

بينما هناك من فسرها على أنها رسالة من "شيري" لطليقها، الذي حذفت جميع الصور التي جمعتها به طوال عام كامل من الزواج. إذ أن هناك من رأى فيها بمثابة دعم من والدتها، وأنها تتمتع بدفء عائلي.

وكانت "شيري" انفصلت عن "معز" قبل أيام، بعد أن تزوجا إثر تعاونهما معًا في مسلسل "السهام المارقة"، حيث كان معز منتج العمل وشيري إحدى بطلاته نشأت بينهما قصة عاطفية توجت بالزواج سرًا بعد انتهاء موسم رمضان، وأشهرا زواجهما بعد عدة أسابيع.

ومنذ ذلك الوقت ولم تفارقهما شائعات الانفصال. ونشرت "شيري" مؤخرًا خبرًا عن قصة انفصالها من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وجاء في التفاصيل، أن "الانفصال بين معز مسعود وشيري عادل وقع بالفعل خلال الفترة الماضية، بعد مرور عام على زواجهما، وأن العلاقة بين الثنائي حاليًا قائمة على الصداقة بين الطرفين".

وبيّنت شيري عادل عبر حسابها، أن "المقابلات بينها وبين معز مسعود مستمرة؛ لأن بينهما تعاونات فنية، وأنه من الطبيعي أن يلتقيا كمنتج وفنانة".

ومقطع الفيديو الذي شاركته عادل في 23 يوليو الماضي، وردت فيه على أن الإشاعات المتداولة حول انفصالها عن زوجها معز مسعود، جاءت بعد الانفصال بينهما.

وظهرت شيري برفقة مسعود، في المقطع؛ للتأكيد على أنهما تجمعهما علاقة إنسانية ومستمرة بعد الطلاق.

فيما يعزو مصدر مقرب من "شيري" السبب الحقيقي للطلاق إلى إصرارها على العمل في مجال التمثيل فيما كان يرغب هو في دفعها إلى التفرغ لحياتها العائلية.