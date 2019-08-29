بث مباشر.. قرعة دوري أبطال أوروبا
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا.
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مغرب
فجر
04:07
شروق
05:34
ظهر
12:01
عصر
15:37
18:28
عشاء
19:58