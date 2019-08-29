» الدفاع الأمريكية: سحب قواتنا من أفغانستان سابق لأوانه

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أحمد سالم – وكالات

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واشنطن

الدفاع الأمريكية

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد أن الحديث لا يدور حاليا عن سحب واشنطن قواتها من أفغانستان لأن حكومة كابل لم تعد قادرة على ضمان الأمن في البلاد.

وذكر دانفورد أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الأربعاء مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أنه في المرحلة الراهنة من مفاوضات السلام بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحركة "طالبان" لا يستخدم مصطلح "الانسحاب" ، وأضاف: "نعتقد الآن أن الأفغان يحتاجون إلى الدعم للتعامل مع مستوى العنف الحالي".

وتابع: "لا أستخدم كلمة "الانسحاب" حاليا، بل أقول: نعتزم التأكد من ألا تصبح أفغانستان ملاذا للإرهابيين، ونحاول بذل الجهود لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان".

وأكد دانفورك أنه أدرك منذ زمن أن هذه المهمة تحتاج إلى مفاوضات سلام، مقرًا في الوقت نفسه بوجود مخاوف لدى البنتاغون من إمكانية أن يتمخض عن المفاوضات الجارية قرار سحب القوات الأمريكية التي يبلغ تعدادها 14 ألف عسكري قبل أن تصبح قوات الأمن المحلية قادرة على أداء مهامها بنجاح دون مساعدة أمريكية.

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