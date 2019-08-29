«آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم

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الاهلى

تركي

الميريا

سخر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة تالعربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، من إدارة النادي الأهلي بعد تأخرها في حسم ملف المدير الفني الجديد خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وكتب «آل الشيخ» عبر  حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مهاجم منتخب الاوروجواي ... صفقة ثقيله اووووي ولاعب له مستقبل كبير أن شاء الله ... الصفقة العاشره ... الحمدالله».

وأضاف، «نادي و مدرب و 10 لاعبين في اقل من 3 اسابيع ما شاء الله ... وبعض الفرق تحتاج اشهر ل شراء لاعب واحد او التعاقد مع مدرب».

وكان تركي آل الشيخ، قام بشراء نادي ألميريا الإسباني الذي يلعب ضمن دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعد استغناءه مؤخرًا عن ملكية بيراميدز، والذي نجح في احتلال المركز الثالث في أول موسم له بالدوري المصري.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي تبحث خلال الفترة الحالية عن مدرب جديد يقود الفريق في الموسم المقبل بعد إقالة الأوروجوياني مارتن لأسارتي من القيادة الفنية للفريق عقب الخروج من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز.


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