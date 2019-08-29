» خامنئي يحذر روحاني من التفاوض مع واشنطن

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المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي

أحمد سالم – وكالات

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واشنطن

روحاني

حذر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الرئيس حسن روحاني، بشكل غير مباشر، من التفاوض مع الإدارة الأمريكية.

جاء ذلك في العدد الجديد من مجلة "خط حزب الله" الأسبوعية، التي ينشرها مكتب المرشد الإيراني، والتي تطرقت لتصريحات روحاني حول استعداده للتفاوض مع الإدارة الأمريكية في حال تم رفع العقوبات عنها.

ونشرت المجلة على غلافها عبارة قديمة لخامنئي يقول فيها: "المفاوضات مع الولايات المتحدة محظورة تماما، ليس فقط مع الرئيس الأمريكي، إنما أيضا وزير خارجيتها والمسؤولون فيها".

كما ذكّرت المجلة بتحذيرات خامنئي للحكومة حول المفاوضات مع الولايات المتحدة في الصفحات الداخلية للمجلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبر مرارًا عن رغبته في مقابلة مسؤولين إيرانيين، لكن الزعيم الإيراني خامنئي أغلق الباب أمام المفاوضات قائلا: "الإدارة الأمريكية التي انسحبت من الصفقة النووية من جانب واحد غير موثوقة".

وكان الرئيس الإيراني قد اشترط مطلع الأسبوع الحالي رفع العقوبات الأميركية على طهران كخطوة أولى لبدء الحوار مع واشنطن، وذلك بعدما ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه على استعداد للقاء روحاني "إذا كانت الظروف مواتية".

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