رسالة كويتية للملك سلمان: اقتل هذا الشخص فورًا

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ناصر الدويلة

طالب عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، ناصر الدويلة، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بضرورة اتخاذ إجراءات معينة من أجل ضمان أمن المملكة.

وقال الضابط السابق في الجيش الكويتي والسياسي البارز، في سلسة تغريدات على حسابه عبر موقع "تويتر" إن "الأحداث في اليمن تعود لما نقوله منذ بداية الأزمة يجب إعطاء قوات الشرعية الفرصة والإمداد لتصفية الحوثي، وتصفية قوات العيدروس، وبن بريك، التي لا تعمل وفق منظور وطني خالص، بل تنفذ أجندات غيرها. وقوات الشرعية التي صمدت طوال هذه الحرب دون رواتب ودون إمداد ودون إسناد هؤلاء هم الوطنيون".

وتابع الدويلة "ندعو حكومة خادم الحرمين الشريفين لإعادة تقييم الاستراتيجية والسياسات في اليمن فوجود الحوثي بهذه القوة يجعل الأمن الوطني السعودي مهدد بشكل كبير ولا يمكن الانتصار بالطيران كما يظن البعض ولا يمكن دفع قوات برية سعودية في كل مكان لذلك نصيحتي من أول يوم دعم الجيش اليمني وهو سينتصر".

وأضاف "حسنا فعلت السعودية حينما فرضت على الحليف الالتزام بالأساس الذي قام من أجله التحالف ويجب على الرئاسة اليمنية الآن السيطرة التامة على عدن وعلى البنك المركزي وعلى تصدير النفط والغاز وتوظيف عائداتها لإنقاذ أطفال اليمن وشعبه من مآسي الحرب وصرف الرواتب بانتظام والسيطر على المنافذ".

وتابع قائلًا "الحرب في اليمن طالت وستطول وهي كل يوم تتطور ويحقق الحوثي تقدم نوعي وهو اليوم بيده المبادرة التكتيكيه لذلك يجب تعزيز الشرعية والبحث عن حل سلمي للحرب فما نراه ليس عمل محترفين ولا إدارة صحيحة للعمليات وعلينا الاستماع للناصحين الصادقين والابتعاد عن الجهلة فصديقك من صدقك لا من صدقك".

وقال الدويلة إن "اليمن سينتصر ولن تستطيع أي قوة إلغاء أو إقصاء القوى الموجودة على الأرض سواء من مكونات الجنوب أو الشمال أو الإصلاح أو الحوثي.. هذه قوى وطنية يمنية وليست مرتزقة ولها مصالح ومطالب وحقوق.. وبالتفاهم بين جميع القوى الوطنية يتحقق السلام وتبنى الأوطان ومن شذ شذ في مزبلة التاريخ".


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