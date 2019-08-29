» « دي يونج» أفضل لاعب وسط في أوروبا

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"تريزيجيه" مرشح للحصول على هذه الجائزة

المصريون

اياكس

دي يونج

توج فرانكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الإسباني والمنتخب الهولندي، جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا على حساب كلا من جوردان هندرسون لاعب ليفربول الإنجليزى، وكريستيان إيركسن لاعب توتنهام.

ووقع الاختيار على الشاب دي يونج والمنتقل حديثا لبرشلونة، بعد ان ساهم في قيادة فريقه السابق أياكس للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قبل الانتقال إلى البارسا.

وهذه هي المرة الأولى فى مسيرة دي يونج كأفضل لاعب وسط في أوروبا، في الحفل الذي المقام حاليا بإمارة موناكو الفرنسية على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.

وتنافس على الجائزة الثلاثى جوردان هندرسون لاعب ليفربول الإنجليزى، وكريستيان إيركسن لاعب توتنهام، بالإضافة إلى دى يونج المتوج بالجائزة.


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