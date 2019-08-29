» دوري الأبطال.. قرعة متوازنة لليفربول وصعبة لـ«برشلونة»

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قرعة

المصريون

دورى الابطال

أسفرت قرعة دور الـ32 التي أقيمت في بإمارة موناكو الفرنسية، عن مواجهات صعبة لريال مدريد وبرشلونة الإسبانين ومتوازنة لليفربول حامل اللقبفي البطولة الأخيرة.

وجاءت القرعة على النحو التالي..

المجموعة الأولى.. باريس سان جيرمان، ريال مدريد، كلوب بروج، جالاتا سراي.

المجموعة الثانية.. بايرن ميونخ، توتنهام هوتسبير، أولمبياكوس، ريد ستار بلجراد.

المجموعة الثالثة.. مانشستر سيتي، شاختار دونتسيك، دينامو زغرب.

المجموعة الرابعة.. يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، لوكوموتيف موسكو.

المجموعة الخامسة.. ليفربول، نابولي، سالزبورج، جينك.

المجموعة السادسة.. برشلونة، بوروسيا دورتموند، إنتر ميلان، سلافيا براج.

المجموعة السابعة.. زينيت سان بطرسبرج، بنفيكا، أولمبيك ليون، لايبزيج.

المجموعة الثامنة.. تشيلسي، أياكس أمستردام، فالنسيا، ليل.


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