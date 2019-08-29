فيديو تحرش بـ«حسناء» سعودية منتقبة يشعل المملكة

29 أغسطس 2019 - 07:42 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لشاب سعودي، يتحرش بفتاة منقبة «حسناء»- لما بدا منها حسب وصف الشاب- بألفاظ خادشة للحياء، حيث لم يستطع الشاب مقاومة ما ظهر من الفتاة من يديها وعينيها دون إطلاق ألفاظ إباحية في وصفها.

وأظهر الفيديو الذي وثقه الشخص من مقابلة تلفزيونية للفتاة خلال تحدثها عن فعاليات موسم الطائف الترفيهي والثقافي المقام حاليًّا ، وهو يصفها بألفاظ خادشة ويتحرش بها لفظياً .

وتصدر هاشتاج ” #متحرش_بمنقبة “ قائمة أكثر المواضيع تداولًا في المملكة، حيث طالب المغردين بمحاسبة المتحرش وإلقاء القبض عليه، فيما ألقى البعض اللوم على الفتاة نظرًا لظهور أجزاء كبيرة من يديها ووضعها مكياج وهي منتقبة بطريقة مُلفتة.

يذكر أن عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعلقت مغردة على الفيديو قائلة : ” فكوا البنات تحرشوا بهم تغطوا البنات تحرشوا بهم ناموا البنات تحرشوا بهم اشتغلوا تحرشوا بهم و ذلك يدل على أن المشكلة مو في البنات و لا باللبس المشكلة بعقولهم و فكرهم الغريب المقزز “.

وأضاف أخر : “اللي ما يربيه الدين والمجتمع تربيه الحكومة” .

وتابعت أخرى: ” بعدين يجيك المتحرش داعم أمثاله يقول لو أنها محتشمه ما كان أحد تعرض لها ! هذا إيش يامسعورين” .