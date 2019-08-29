  • الخميس 29 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:08 م
بحث متقدم
فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

بالصور.. فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

الفتاة السعودية

فيديو تحرش بـ«حسناء» سعودية منتقبة يشعل المملكة

فان ديك

مفاجأة.. «فان ديك» أفضل لاعب في أوروبا

الملك سلمان

رسالة كويتية للملك سلمان: اقتل هذا الشخص فورًا

سما المصري وريهام سعيد

«ابتزاز وتقليب».. قصة سما المصري مع ريهام سعيد

تميم بن حمد

أمير قطر يرد على العاهل الأردني بهذا القرار العاجل

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم

عروس

عروس تطعن زوجها بعد دخولها حجرة النوم

حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق

رسالة قطرية تغازل السعودية:«آن الأوان للم الشمل»

البلايلى

رسميًا.. الأهلي يضم مهاجم الترجي التونسي

بعد الحكم ضد «حياتو»

«كاف» يفتح ملف بث وإذاعة مباريات أمم إفريقيا

الرياضة

كاف
كاف

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مصر تتفوق على الكونغو بثنائية "المحمدي وصلاح"

#

تأمين أمم أفريقيا بطائرات درونز

#

«ماني» يغيب عن السنغال في افتتاحية الأسود بأمم إفريقيا

#

شريف إسماعيل يزور ملعب الإسكندرية

المصريون

امم افريقيا

الاتحاد الافريقى

كاف

حياتو

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملف العقود الخاصة بـ«الكاف» مع شركة «لاجاردير» سبورت الفرنسية، بعد تلقيه حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم عيسي حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق و المغربي هشام العمراني سكرتير عام الكاف السابق بـ200 مليون جنيه.

كان عيسي حياتو قد منح الشركة الفرنسية  حقوق بث وإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية من 2017 حتى 2028.

وتمت إحالة عيسى حياتو، وهشام العِمراني، للمحاكمة الجنائية على أثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري تحريك الدعوى الجنائية ضدهما؛ وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.

 هذا وجاء التجديد على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «كاف» يفتح ملف بث وإذاعة مباريات أمم إفريقيا
» لأول مرة.. مصر تنتج تقاوي البطاطس وتوفر 1.3 مليار
» دوري الأبطال.. قرعة متوازنة لليفربول وصعبة لـ«برشلونة»
» السيطرة على حريق كبير في شركة نفط بالعراق
» «ميسي» يحصد جائزة أفضل مهاجم في أوروبا
» ميركل لـ«عباس»: لا تسوية للقضية الفلسطينية إلا بهذا الأمر
» « دي يونج» أفضل لاعب وسط في أوروبا
» ترامب: سنبقى على 8 آلاف و600 عسكري في أفغانستان
» رسميًا.. الأهلي يضم مهاجم الترجي التونسي
» عروس تطعن زوجها بعد دخولها حجرة النوم
» أليسون بيكر أفضل حارس في أوروبا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية