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إسرائيل تتهم إيران بإقامة منشآت صاروخية في لبنان

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

أحمد سالم

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إسرائيل

حزب الله

لبنان

رئيس الوزراء

اتهمت إسرائيل إيران اليوم الخميس، بتكثيف الجهود الرامية لإقامة منشآت للصواريخ الدقيقة التوجيه لجماعة حزب الله في لبنان، وذلك في تحذير مستتر لبيروت من أن الضربات الإسرائيلية المضادة قد تتصاعد .

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات بالعربية موجهة للبنان ”دير بالك“.

وإسرائيل وحزب الله، التي نشبت آخر حرب بينهما عام 2006، في حالة تأهب منذ استخدام طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في مطلع الأسبوع لمهاجمة ما وصفه مسؤول أمني في المنطقة بالهدف المتعلق بمشروع الجماعة اللبنانية للصواريخ الدقيقة التوجيه.

وحمل حزب الله إسرائيل مسؤولية الضربة التي ندر أن تعرضت بيروت لمثلها وقال إنه سيرد عليها.

وتنفي الجماعة الشيعية المسلحة امتلاك منشآت صاروخية من هذا القبيل. ويتهم لبنان إسرائيل باختلاق ذرائع للعدوان عليه.

وكشف الجيش الإسرائيلي، الذي لم يعلن مسؤوليته عن هجوم الطائرتين المسيرتين، عما قال إنها تفاصيل مشروع كبير ترعاه إيران لتوفير سبل إنتاج الصواريخ الدقيقة التوجيه لحزب الله.

ويمكن أن تشكل هذه الصواريخ، التي يعترف حزب الله بحيازتها، ثقلا موازنا للقوة العسكرية الطاغية لدى إسرائيل في أي حرب مستقبلية، وذلك بقدرتها على تحديد مواقع البنية الأساسية الرئيسية وإصابتها بدقة.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش إن إيران زادت في الشهور القليلة الماضية وتيرة العمل في هذا المشروع“.

وأضاف في إفادة للصحفيين ”ما نراهم يفعلونه هو تسريع الخطى... بصفة عامة.. هذا يعني... الإسراع من حيث المباني والمرافق والمواقع ومنشآت التحويل والتصنيع، وهذا يعني المزيد من الأشخاص والعناصر المشاركة في ذلك. المزيد من المواقع“.

ومضى يقول ”حان الوقت (للحكومة اللبنانية) أن تدرك مسؤوليتها وتفهم حقيقة أنها مسؤولة عما تسمح لحزب الله والحكومة الإيرانية بالقيام به على أراضيها“.

وتابع ”هي متورطة في تعريض لبنان للخطر وكذلك المواطنين اللبنانيين الذين يستخدمهم حزب الله وإيران دروعا بشرية“.

ولم يرد بعد رد من إيران، عدو إسرائيل اللدود، الذي يتعرض برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية لضغوط أمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يثير توترا في الخليج.


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