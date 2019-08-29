» «رونالدو» متحدثًا عن «ميسي»: كتبنا أسماءنا في التاريخ.. وسنجتمع قريبا

29 أغسطس 2019 - 08:24 م

كشف النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، عن علاقته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك على هامش حفل الأفضل في أوروبا، التي أقيمت في إمارة موناكو الفرنسية.

وحصد النجم الهولندي فيرجيل فان دايك جائزة أفضل لاعب في أوروبا على حساب ميسي ورونالدو، حيث يتنافس الأخيران على الجائزة فى آخر 15 عام.



وقال رونالدو قبل الإعلان عن الجائزة: " علاقتي مع ميسي جيدة، لم نأكل العشاء معاً إلى الآن لكن ذلك سيحدث قريباً".

أضاف: "أنا وميسي كتبنا أسماءنا في كُتب التاريخ، التنافس بيننا جعلنا نظهر بشكل رائع".واختتم حديثه مازحا: " ميسي اصغر مني بسنتين لكني ابدو وسيماً وشاباً مقارنة بعمري".

وتنافس على الجائزة الثلاثى ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، وفيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزى.

توج ميسي هدافًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضى برصيد 12 هدفًا، أضاف إليها 3 تمريرات حاسمة، أما على الصعيد المحلى، فنال جائزة هداف الدورى الإسبانى برصيد 36 هدفًا فى 34 مباراة، إضافة إلى 15 تمريرة حاسمة.



فيما لعب فان ديك دورًا حاسمًا فى حسم ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة فى مسيرته، علما بأنه خاض 12 مباراة فى البطولة أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما، كما توج مع "الريدز" ببطولة كأس السوبر الأوروبى.



أما كريستيانو رونالدو فتوج مع منتخب البرتغال بلقب دورى الأمم الأوروبية، ومع نادى يوفنتوس بلقب الدورى الإيطالى "الكالتشيو"، وكأس السوبر الإيطالى.