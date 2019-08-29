البطولة العربية.. النجم الساحلي يسقط أمام شباب الأردن

29 أغسطس 2019 - 08:34 م

سقط النجم الساحلي التونسي أمام مضيفه شباب الأردن، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية.

وسجل يوسف النبر هدف التقدم للفريق الأردن، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الملك عبدالله الثاني، قبل أن يعدل النتيجة عمار الجمل للنجم الساحلي، ثم أضاف محمد مصطفى الهدف الثاني لشباب الأردن.

ويحتاج النجم للفوز بهدف نظيف، أو بفارق هدفين من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة التي فاز بلقب النسخة الماضية منها بتغلبه على الهلال السعودي في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.