برلمانية: تجريم الزواج العرفي خطوة لتصحيح أوضاع المجتمع

قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، إن تجريم الزواج العرفى يعد خطوة ايجابية لظاهرة خاطئة يترتب عليها العديد من المشكلات المجتمعية على رأسها التفكك الأسرى وعدم تقنين وضع النسب.

وأضافت: "لتجريم هذا الأمر لا بد من علاج الأسباب التي تؤدى إليه وعلى رأسها الموروثات القديمة في الزواج بضرورة الشبكة والمهر في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الشباب والتي أدت إلى ارتفاع نسبة الفتيات فوق الثلاثين بدون زواج".

وتابعت: "يجب توعية الأسر المصرية من خطورة الزواج العرفى وترسيخ ثقافة تدريب وتأهيل الشباب والفتيات على واجبات ومسئولية تكوين أسرة جديدة لوقف تزايد معدلات الطلاق".