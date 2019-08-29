» إسرائيل تهدد.. يمكننا استهداف إيران إذا تطلب الأمر

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل بإمكانها العمل في أي مكان، وإذا لزم الأمر داخل إيران.

وأوضح وزير الخارجية، ووزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في حوار مع صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن الإيرانيين يعلمون أن بإمكان إسرائيل العمل في أي مكان تطلب تدخلنا أو عملنا فيه، أو دعت الحاجة إليه.

وقال يسرائيل بشأن عمل الجيش الإسرائيلي في العراق، إن الوضع هو حرب بين حروب، ونحن الوحيدون الذين نعمل ضد إيران هناك، فقد أخذنا أو تحملنا المسؤولية عن العمل في سوريا من قبل ضد أهداف إيرانية.

وفي السياق نفسه، سبق أن اعترف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، بأن إسرائيل تعمل في العراق وسوريا لإحباط النوايا الإيرانية.

جاء ذلك في مقابلة للقناة التاسعة الإسرائيلية، في نسختها الناطقة باللغة الروسية، مدعيا أن إيران تقيم قواعد ضد إسرائيل في العراق واليمن وسوريا ولبنان، وبأن بلاده تعمل ضد إيران في العراق وفي أماكن عديدة أخرى بما فيها الأراضي السورية.