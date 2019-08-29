دورتموند ساخرًا من برشلونة: «حان وقت الضربات الركنية»

29 أغسطس 2019 - 09:21 م

وجه الحساب الرسمي لنادي بروسيا دورتموند الألماني بنسخته الأمريكية رسالة ساخرة إلى نادي برشلونة بعدما أوقعتهما القرعة سويا ضمن مجموعة تضم كل من إنتر ميلان وسلافيا براغ، عقب انتهاء مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعاد حساب دورتموند "الأمريكي" نشر تغريدة عبر "تويتر"، كان الحساب الأصلي باللغة الإنجليزية حول نتيجة القرعة والمواجهة مع البارسا، معلقا: "الآن حان وقت التدريب على الركنيات"، ويقصد بذلك الضربة الركنية التي سجل منها ليفربول الإنجليزي هدفا في برشلونة بطريقة خادعة في إياب الدور نصف النهائي، للنسخة الماضية من البطولة، وهو الهدف الذي سجله البلجيكي ديفوك أوريجي.