  • الخميس 29 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:07 م
بحث متقدم
أرشيفية

سجينات سياسيات تنضم لمبادرة «شباب الإخوان»

أرشيفية

بيزنس "معامل التحاليل"

أرشيفية

مقترح برلمانى بـ «تجريم» الزواج العرفى.. وانقسام أزهرى حوله

أرشيفية

«طلع ما بيعرفش»..حكايات زوجات ما زِلن عذارى

الفتاة السعودية

فيديو تحرش بـ«حسناء» سعودية منتقبة يشعل المملكة

الملك سلمان

رسالة كويتية للملك سلمان: اقتل هذا الشخص فورًا

فان ديك

مفاجأة.. «فان ديك» أفضل لاعب في أوروبا

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم

سما المصري وريهام سعيد

«ابتزاز وتقليب».. قصة سما المصري مع ريهام سعيد

حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق

رسالة قطرية تغازل السعودية:«آن الأوان للم الشمل»

سجينات سياسيات تنضم لمبادرة «شباب الإخوان»

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

أخبار متعلقة
#

معلقا على مبادرة شباب الإخوان.. "عارف": ارفضها يا ريس

#

نائب المرشد يتبرأ من شباب الإخوان

#

ثورة بين شباب الإخوان ضد القيادات عقب رحيل «مرسي»

#

داعية سلفي: قيادات الإخوان في الفنادق وشبابهم يتسولون

الدولة

السجون

الاخوان المسلمين

التصالح

النساء السجينات

بعد أيام قليلة من الدعوة التي وجهها 1350 شابًا من داخل السجون، إلى شيوخ جماعة "الإخوان المسلمين" وقياداتها وأصحاب القرار فيها؛ من أجل العمل لإيجاد حل عاجل وسريع للتصالح مع الدولة، والسعي لإخراجهم من السجون، أعلنت عدد من السجينات السياسيات تأييدها وانضمامها للمبادرة.

وحاء في نص رسالة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إليهن: «رسالة من النساء السجينات السياسيات بسجون مصر في ظل ما تعرضنا له نحن النساء السجينات في السجون المصرية من الألم والمعاناة والحرمان من ذوينا وأطفالنا، وفينا الأمهات المحرومات من فلذات أكبادهن وبيننا الفتيات الصغيرات اللاتي حرمن من استكمال تعليمهن وممارسة حقهن الطبيعي في الحياة، وبيننا المسنات الكبيرات التي شارفت أعمارهن الستين عامًا، ويعانين من أمراض كثيرة».

وتابعت الرسالة وهي الأولى من نوعها التي تطلقها السجينات: «وفي ظل تجاهل كل الأطراف مما تعانيه النساء، قررنا أن نرسل هذه الرسالة كصرخة منا لكل ذي عقل رشيد وكل من بيده مقاليد هذه الأزمة أن ينظر إلينا نظرة إنسانية لإخراجنا من المعادلة السياسية التي أقحمنا فيها منذ أكثر من ستة أعوام ونحاول الوصول إلي حل نتمكن به من العودة لحياتنا الطبيعية ونعلن تضامنا مع المصالحة المطروحة من قبل الشباب والسياسيين بالسجون المصرية».

إسلام الكتاتني، القيادي السابق بجماعة الإخوان والباحث في شؤون الحركات الإسلامية، قال إن «النساء لا تحتاج إلى مبادرة أو دعوة من أجل الإفراج عنهن، إذ يجب تغليب روح القانون والأخلاق وإطلاق من لم تتلوث أيديهن بدم».

وفي تصريحات إلى «المصريون»، أضاف «الكتاتني»، أن «من تثبت حملها سلاح أو مشاركتها في أعمال عنف يجب معاقبتها وفقًا للقانون، أما من لم تتلوث بدماء وتم سجنها بسبب انتمائها، أو مشاركتها في مظاهرة، فيجب الإفراج عنها».

وأشار إلى أن «الدولة تفرج من وقت لآخر عن بعض الغارمات وليس الغارمين؛ نظرًا لكونهم نساء، ويجب أن يتم تطبيق الأمر ذاته على السجينات السياسيات، خاصة أن بعضن لديهن أولاد وبحاجة إلى الرعاية والاهتمام».

وشدد في الوقت ذاته على أن «الدولة من حقها وضعهن تحت المنظار ومراقبتهن للتأكد من عدم ارتكاب أية مخالفات تتعارض معها، حيث الأهم الإفراج عنهن، لأن استمرارهن يمكن أن يدفعهن لاعتناق أفكار متشددة».

فيما طالب خالد الزعفراني، القيادي السابق بالجماعة، الباحث في الحركات الإسلامية، سجينات الإخوان بـ «التبرؤ بوضوح وشفافية من أفكار ومعتقدات الجماعة، وأنه عليهن إعلان توبتهن؛ حتى يتم التجاوب مع رسالتهن».

وأضاف «الزعفراني»، لـ«المصريون»، أنه «لابد من البحث عن طريقه للإفراج عنهن، خاصة وأن الإخوان دائمو عقد الصفقات، ومن ثم على الجماعة البحث عن طريقة للإفراج عنهن».

وقبل أيام، دعت مجموعة من شباب جماعة الإخوان المسلمين بالسجون، شيوخ الجماعة وقياداتها وأصحاب القرار فيها، إلى إيجاد حل عاجل وسريع للتصالح مع الدولة، من أجل إخراجهم من السجون.

وأعرب المتوجهون بالرسالة عن رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة، مبدين عن استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن ولائهم للجماعة وقياداتها.

كما أضافوا أنهم على استعداد وكبادرة حسن نية، لدفع مبلغ مالي تحت المسمى الذي يتم التوافق عليه سواء ككفالة أو فدية أو تبرع لصندوق تحيا مصر بالعملة الأجنبية، دعمًا للاقتصاد المصري، موضحين أنه وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون المبلغ نحو خمسة آلاف دولار لكل فرد، ما سيوفر للدولة مبالغ تزيد عن خمسة مليارات جنيه كأقل تقدير.

غير أن إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة قال في تصريحات إلى قناة «الجزيرة» إن «الإخوان ليست هي من أدخلت شباب الجماعة السجن، ولم تجبر أحدا على الانضمام لها"، مطالبا أي "شاب يريد الخروج والتبرأ من الإخوان فليفعل».



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أمير قطر يرد على العاهل الأردني بهذا القرار العاجل
» الكويت تحذر رعاياها في واشنطن من هذا الأمر
» بالصور.. فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
» إسرائيل تهدد.. يمكننا استهداف إيران إذا تطلب الأمر
» «رونالدو» متحدثًا عن «ميسي»: كتبنا أسماءنا في التاريخ.. وسنجتمع قريبا
» إسرائيل تتهم إيران بإقامة منشآت صاروخية في لبنان
» رسميًا.. الأهلي يضم مهاجم الترجي التونسي
» «كاف» يفتح ملف بث وإذاعة مباريات أمم إفريقيا
» ميركل لـ«عباس»: لا تسوية للقضية الفلسطينية إلا بهذا الأمر
» لأول مرة.. مصر تنتج تقاوي البطاطس وتوفر 1.3 مليار
» دوري الأبطال.. قرعة متوازنة لليفربول وصعبة لـ«برشلونة»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح