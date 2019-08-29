كازاخستان والأمم المتحدة تطالبان بإنهاء التجارب النووية

29 أغسطس 2019 - 10:30 م

دعت كل من كازاخستان والأمم المتحدة، الخميس، جميع البلدان والمجتمع المدني إلى إنهاء التجارب النووية من خلال تشجيع تفعيل اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.



جاء ذلك في بيان مشترك، لوزير الخارجية الكازاخي، بيوبوت أتامقولوف، ولاسينو زيربو، الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (أممية)، الذي وصل العاصمة الكازاخية نور سلطان، الخميس، للمشاركة بحفل توزيع جوائز "نزارباييف لنزع السلاح النووي والأمن العالمي".



ودعا البيان جميع الأطراف إلى المساهمة في إقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، الذي أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2009، بمبادرة من كازاخستان.



وأكد البيان أهمية قرار كازاخستان المتعلق بإغلاق موقع "سيميبالاتينسك" للتجارب النووية، واصفًا القرار بأنه كان تاريخيًا.



وطالب البيان جميع الدول بالمشاركة النشطة في الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، والذي يجري تنظيمه في مكتب الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول المقبل.



وفي الثاني من ديسمبر 2009، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبمبادرة من كازاخستان، قرارًا بإعلان الثاني من ديسمبر من كل عام، يومًا دوليًا لمناهضة التجارب النووية.

